Robert Lewandowski, Real Madrid'i istiyor

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski'nin takımından ayrılmak ve Real Madrid'e transfer olmak istediği aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Robert Lewandowski, Real Madrid'i istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2021 16:01
Ballon d'Or yarışında Lionel Messi'nin arkasında kalarak ikinci sırada yer alan Robert Lewandowski'den flaş bir hamle geldi.

İspanyol Spor Gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Polonyolı futbolcunun gelecek yaz Bayern Münih'ten ayrılmak ve Real Madrid'e transfer olmak istediği belirtildi.

ÖNCELİK REAL MADRID

33 yaşındaki yıldız futbolcunun, İspanyol devinin popülaritesinden her zaman etkilendiği ve Real Madrid'de forma giymeyi hayal ettiği kaydedildi. Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi'den de transfer konusunda Real Madrid'e öncelik vermesi konusunda istekte bulunduğu aktarıldı.

HAALAND DA LİSTEDE

Öte yandan AS'ta; Real Madrid'de yönetimin de, tecrübeli golcünün çalışma şeklinden ve performansından çok etkilendikleri ancak forvet için Erling Haaland'ı da düşündükleri yer aldı.

İspanyol devinde idarecilerin forvet transferi konusunda Haaland için Manchester City ve Paris Saint-Germain ile transfer yarışına girmeye hazır olduğu ifade edildi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.