Robert Lewandowski, Real Madrid'i istiyor

Ballon d'Or yarışında Lionel Messi'nin arkasında kalarak ikinci sırada yer alan Robert Lewandowski'den flaş bir hamle geldi.



İspanyol Spor Gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Polonyolı futbolcunun gelecek yaz Bayern Münih'ten ayrılmak ve Real Madrid'e transfer olmak istediği belirtildi.



ÖNCELİK REAL MADRID



33 yaşındaki yıldız futbolcunun, İspanyol devinin popülaritesinden her zaman etkilendiği ve Real Madrid'de forma giymeyi hayal ettiği kaydedildi. Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi'den de transfer konusunda Real Madrid'e öncelik vermesi konusunda istekte bulunduğu aktarıldı.



HAALAND DA LİSTEDE



Öte yandan AS'ta; Real Madrid'de yönetimin de, tecrübeli golcünün çalışma şeklinden ve performansından çok etkilendikleri ancak forvet için Erling Haaland'ı da düşündükleri yer aldı.



İspanyol devinde idarecilerin forvet transferi konusunda Haaland için Manchester City ve Paris Saint-Germain ile transfer yarışına girmeye hazır olduğu ifade edildi.





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