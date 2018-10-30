Rizespor'dan Beşiktaş açıklaması: 'Adalet bekliyoruz!'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır,dedi.Bakır, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin son haftasında Beşiktaş'a 4-1 kaybettiklerini anımsatarak, maçta verilen kararların adaletli olmadığını savundu.Ligde çok ilginç maçlar kaybettiklerini ileri süren Bakır,diye konuştu.Bakır, geçmiş sezonlarda ve bu sezon olumsuz olaylarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, "Bazı maçlarda hakemler takımları adeta sınıflandırıyor. Büyük veya küçük takım olarak görüyorlar. Bu, Türk futbolunun ciddi sıkıntısı." ifadelerini kullandı.Çaykur Rizespor'un bu sezon ligde 6 maçta kırmızı kart gördüğünü belirten Bakır, şöyle devam etti:"Bu kartlar, maçların kaybedilmesine neden oldu. Beşiktaş maçında da kararlardaki tezatlar karşımıza çıktı. Büyük takımlar aleyhinde düdük çalınmazken, Çaykur Rizespor aleyhine kolaylıkla kırmızı kart ve penaltı kararı verildi. Rakiplerimizin oyununa saygı duyuyoruz. Futbolda her ihtimal var. Kaybedilen maçlarda, oyunda eksik kalmamıza neden olan kararlardaki tezatlar dikkati çekiyor. Biz hırçın bir takım değiliz. Bizim 6 maçta kırmızı kart görmemizle alakalı oyun şablonumuz sahada yer almıyor."Bakır, Çaykur Rizespor aleyhine kararların süreklilik taşıdığını savunarak, "Bu sezon ligde 10 kez VAR kararı aleyhimize çıktı. Sanırım bu konuda birinci sıradayız. Bu konuda VAR en çok bize karşı uygulanmış. Beşiktaş maçında Orhan Ovacıklı'nın kırmızı kartına benzer iki pozisyon varken, VAR'a gidilme hassasiyeti gösterilmedi. VAR'a inanıyoruz ama daha dikkatli davranılmasını istiyoruz. VAR sadece Çaykur Rizespor'un aleyhine karar verilmesi için hayata geçirilmedi. Sahadaki eşit mücadele sonucu kaybetmemiz normaldir ama adaletsiz yönetim sonrası kaybetmeyi bu şehir kabul etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.