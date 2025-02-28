Edin Vişça, Çaykur Rizespor ağlarını sarsmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısındaki maçta yeşil-mavili takımın filelerini havalandıran Vişça, son oynanan kupa maçında da gol atma başarısı gösterdi. Türkiye'deki 14. sezonunu geçiren 35 yaşındaki yıldızın, en fazla golü attığı takımlardan birinin Çaykur Rizespor olması dikkat çekti. Yeşil-mavililere karşı 17 maçta görev yapan deneyimli oyuncu 6 gol, 7 asistle oynayarak 13 gole direkt katkı sağladı.
Rizespor'un kabusu Visca!
Edin Visca kariyerinde en çok gol attığı takımlardan biri olan Rizespor'u yine boş geçmedi.
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28 Şubat 2025 11:20
Son güncelleme 28 Şubat 2025 12:17
Son güncelleme 28 Şubat 2025 12:17
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