Rıza Çalımbay: 'Tek amacımız kupada finale gitmek'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahalarında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kadroda rotasyon yaparak ve ne olursa olsun maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti.



Takımda az şans verdiği ve forma şansı bulamayan futbolcuları sahaya çıkarttığını aktaran Çalımbay, "Baktığınızda Galatasaray maçındaki kadrodan sadece 1 kişi oynadı. Bu rotasyonu da yapmak zorundaydık. Bazı arkadaşlarımıza çok az şans vermiştik, bazı arkadaşlarımız oynayamıyordu, onlara da şans verdik, onlar da oynadı." dedi.



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 11 Mayıs Çarşamba günü sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Çalımbay, şunları kaydetti:



"Eğer üç gün sonra kupa maçımız olmasa daha değişik bir kadroyla çıkacaktık. O zaman bu maç böyle olmazdı. Maça baktığımız zaman 3-1'lik bir maç olmaması gerekiyordu. Çünkü bizim en çok pozisyona girdiğimiz bir maçtı. Bayağı pozisyon kaçırdık, kaleci ile karşı karşıya kaldık, atamadık, bir sürü pozisyon yakaladık. Ama futbolun içerisinde bunlar oluyor. Orta sahamızda biraz sıkıntılar oldu ve beklemediğimiz goller yedik. Bazı arkadaşlarımızdan çok memnunum bazılarından değilim. Şu anki tek amacımız kupa finaline gitmek."



"Alanyaspor maçı bizim için çok önemli"



Aytemiz Alanyaspor maçının öneminden bahseden Çalımbay, şöyle konuştu:



"Alanyaspor maçı bizim için çok önemli bir maç. Bu maça çok önem verdik, arkadaşlarımızı sakatlanmamaları için riske atmadık. Bir iki arkadaşımız sakatlansa iki gün içerisinde iyileşme şansı maalesef olmayacaktı. Gelen az bir taraftarımız var, onlar için üzüldüm. İlk 15 dakika arkadaşlarımız biraz bocaladı, ondan sonra düzeldiler. Bayağı da güzel pozisyonlar yakaladık, atamadık. Herkesin kafasında kupaya gitmek, final oynamak olduğu için biraz sıkıntı yaşadık. Tek amacımız kupada finale kalmak. Onun için her şeyimizi oraya vereceğiz. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Çok gol kaçırdık, kötü goller yedik."





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