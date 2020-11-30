Rıza Çalımbay: 'Hakemler Galatasaray'dan korkmasın'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından yedikleri golde ofsayt olduğunu belirterek tepki gösterdi.



Sivasspor'a karşı sürekli hata yapıldığını belirten Çalımbay, "Yediğimiz gol yüzde 1 milyon ofsayt. Hakemler veriyorlar, teşekkür ediyoruz. Bizim bundan önceki maçlarımızda olsun, burada olsun, rahatlıkla veriyorlar. VAR'daki arkadaşlar da bir şey demiyor. Yan hakeme söylüyoruz, VAR ile konuşuyorlar diyor, hiç kimse VAR ile konuşmuyor. Ucuz bir golle gittik, yoksa pozisyon falan vermedik." ifadelerini kullandı.



Galatasaray maçında hata yapıldığını da söyleyen teknik adam, "Maçların hepsinde hakem arkadaşlarımızın çok büyük hataları var, özellikle Galatasaray maçında. Hakemler yürekli maç yönetsin, Galatasaray maçlarında falan korkmasın." diye konuştu.



Sivasspor'un Avrupa'daki başarısının görülmediğini belirten deneyimli hoca, "Sivasspor'u Avrupa kupalarında destekleyen kimse yok. Ne basında var, ne de konuşuluyor. Villarreal maçının ne kadar önemli olduğu gündeme getirilmiyor. Maç günü Sivas'ın şu takımla maçı var diyorlar, o kadar." dedi.



