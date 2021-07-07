Rıza Çalımbay'dan Tyler Boyd açıklaması

Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Çalımbay, "Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemiyoruz. Zaten kadromuz oturdu ve bir iskeletimiz var. Önemli olan mevcut oyuncularımızı tutmak. Özellikle Boyd, Kayode ve Robin Yalçın gibi mukavelesi biten arkadaşlarımızı elimizde tutmamız gerekiyor ama 5-6 oyuncu almak da şart. Bunun için çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



