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Rivers: "Golden State Warriors'tan bıktım artık!"

Denver Nuggets guardı Austin Rivers, bu sezon tekrar yükselişte olan Golden State Warriors'tan "bıktığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets guardı Austin Rivers, bu sezon tekrar yükselişte olan Golden State Warriors'tan "bıktığını" söyledi.

Rivers, Instagram'da düzenlediği canlı yayınında Warriors'ın bu sezonki başarısından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, yaz aylarında Andrew Wiggins'ın takasını isteyen ancak o zamandan beri fikrini değiştiren Golden State taraftarlarına da laf atmaktan geri durmadı:

"Golden State şu anda çok sağlam görünüyor. Bu durumdan nefret ediyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. O takımdan bıktım artık. Kadrolarında genç yetenekler ve veteranlardan oluşan güzel bir karma var.

Siz Warriors taraftarlarının çoğu, ilk kez imza attığında Wiggins'e burun kıvırmıştı, dürüst olun. Geçen yıl hepiniz 'onu takas edin' falan filan diyordunuz, şimdi herkes adamı övüyor. Hadi ama."

Warriors Batı Konferansı'nda 25-6'lık derecesi ile ikinci sırada yer alıyor.


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