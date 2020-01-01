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Rivers, Dave Joerger'i yanına istiyor!

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers'ın, eski NBA koçu Dave Joerger'i Sixers'ın kadrosuna eklemekle ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers'ın, eski NBA koçu Dave Joerger'i Sixers'ın kadrosuna eklemekle ilgilendiği bildirildi.

Rivers geçtiğimiz hafta 76ers baş antrenörü olarak atanmış ve takımla sözleşme imzalama şansı bulduktan sonra, koçluk kadrosunda ayarlamalar yapmaya başlamıştı.

YES Network'ten Frank Isola, Rivers'ın Joerger'a asistan koç olması için gözünü kestirdiğini bildirdi. Joerger, Memphis Grizzlies ve Sacramento Kings'te geçirdiği, altı yıllık bir başantrenörlük deneyimine sahip.

Joerger, takımı 13 yıldaki en iyi derecesine götürdükten sonra, geçtiğimiz yaz Kings'le yollarını ayırmıştı.

Eski Memphis koçu, Sixers'ın, Boston Celtics'e karşı playoff ilk turunda elenerek hayal kırıklığıyla sona eren sezondan geri toparlanmasına yardımcı olabilir.

Joerger ayrıca Indiana Pacers başantrenörlüğü pozisyonu adayları arasında da yer alıyor.


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