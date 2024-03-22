Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers'ın, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğü bildirildi.



Geçtiğimiz hafta miting yapma amacıyla Wisconsin'de bulunan Biden'ın, konuyla ilgili kamuya açık konuşmaya yetkili olmayan bazı kişilere göre Bucks'ın milyarder sahibi Wes Edens ve takımın başantrenörü Rivers ile özel olarak görüştüğü belirtildi.



Bucks'ın medya ilişkileri ekibi, geçtiğimiz Çarşamba günü şehir merkezindeki bir otelde gerçekleşen bu görüşmeyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.



Rivers'ın 2020 seçimleri öncesinde, Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr ile birlikte Trump karşıtı grup The Lincoln Project tarafından hazırlanan bir videoda Biden'ı desteklediği görülmüştü.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU