Rıdvan Yılmaz: 'Daha fazla oynamak istiyorum'

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, BJK TV'ye açıklamalarda bulundu.



Bu sezon daha fazla oynamak istediğini belirten genç isim, "Yeni sezonda yeni hedeflerim var. Bu sene daha fazla forma şansı bulup, kendimi bu kulüp içinde daha fazla kanıtlamak istiyorum." dedi.



Şampiyonlar Lig ön elemesinde PAOK ile oynayacakları maçı da yorumlayan Rıdvan, "Şampiyonlar Ligi kadrosunda hiç olmadım. Top toplayıcıyken Şampiyonlar Ligi müziğini duymuştum, inşallah şimdi sahada duymak istiyorum. PAOK, Yunanistan'ın köklü bir kulübü. Bu maçı kazanıp, önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.







