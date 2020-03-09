Rıdvan Dilmen: 'Fatih Terim olmasa gönderilirdi'

Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında maçı değerlendirdi. Galatasaray'da Fatih Terim'in kredisinin çok yüksek olduğunu ifade eden Dilmen, "Terim'in yerinde başkası olsaydı gönderilirdi" dedi."Fatih Terim 24 puanda kaldıktan sonra 'Oyuncu alacağız, düzeleceğiz' dedi. Bunu her hoca yapamaz. Bunu Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Ünal Karaman diyemezdi, 'Güle güle' derlerdi.""Galatasaray siyah-beyaz kadar farklı bir görüntü çiziyor. Radamel Falcao goller atıyor ama ilk yarıda da bu oyuncular vardı. Yuto Nagatomo, Marcelo Saracchi'den daha iyi gibi geliyor bana. Galatasaray ilk yarı 16 haftada 24 puan almış, son 9 haftada 25 puan almış. Hoca aynı, oyuncular aynı, sadece Falcao biraz kımıldamış. Bir de Nagatomo yerine Saracchi, Babel yerine Onyekuru geldi. Galatasaray'ın ilk yarıda kaybettiği puanlar abartıydı ama bu son 9 haftası da abartı"