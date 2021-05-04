Ricardo Sa Pinto: 'Gol atamadık, böyle oldu'

Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Sivasspor'a kaybettikleri için üzgün olduklarını aktardı.



İlk yarıda planladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Portekizli teknik direktör, şunları kaydetti:



"Rakip kenarları çok iyi kullandığı için orta sahayı dengelemeye çalıştım. Yaptığımız değişikle takım daha dengeli hale geldi. Daha sonra çok garip gol yedik. Takım fiziksel olarak tam dinlenmemiş olduğu için ilk yarıdaki sistemimizde istediğimizi yapamadık. İkinci yarıda 4-4-2'ye döndük. Sistem değişikliğinden sonra iyi oynamaya başladık. Görmek isteğim takımı gördüm. Pozisyonlara girdik, gol bulamadık. Gol atamayınca da bu şekilde oldu."



Pinto, genç futbolcu Mirza Cihan'ın performansını artırarak takıma katkı sağlayacağını düşündüğünü sözlerine ekledi



