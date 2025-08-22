22 Ağustos
Reyna, adım adım Mönchengladbach'a!

Borussia Mönchengladbach, Giovanni Reyna transferi için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı.

calendar 22 Ağustos 2025 21:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Reyna, adım adım Mönchengladbach'a!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Borussia Mönchengladbach, Giovanni Reyna transferinde sona çok yaklaştı.

Romano'nun aktardığına göre; Alman ekibi, Amerikalı futbolcunun transferi için Dortmund ile anlaşma sağladı. 

22 yaşındaki futbolcu ile ise görüşmeler devam ediyor. Transferin önümüzdeki günlerde bitmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyen genç futbolcu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 3 1 2 0 3 0 5
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Karagümrük 2 0 1 1 0 3 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
