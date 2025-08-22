Reyna, adım adım Mönchengladbach'a!

Borussia Mönchengladbach, Giovanni Reyna transferinde sona çok yaklaştı.



Romano'nun aktardığına göre; Alman ekibi, Amerikalı futbolcunun transferi için Dortmund ile anlaşma sağladı.



22 yaşındaki futbolcu ile ise görüşmeler devam ediyor. Transferin önümüzdeki günlerde bitmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyen genç futbolcu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.