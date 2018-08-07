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Rekortmen kaleci Essam Al-Hadary'den milli takıma veda

Mısırlı tecrübeli file bekçisi Essam Al-Hadary, milli takımı bıraktı.

Kaynak: AA
Rekortmen kaleci Essam Al-Hadary'den milli takıma veda
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07 Ağustos 2018 14:15
FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu olan Mısırlı kaleci Essam Al-Hadary, milli takımı bıraktı.

Al-Hadary, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "22 yıl, 4 ay, 12 gün sonra eldivenlerimi asma zamanının geldiğini düşünüyorum. Formasını 159 kez giydiğim Mısır Milli Takımı'nın görülmemiş başarılarının bir parçası olduğum için gurur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

1996'da başladığı profesyonel kariyerinin çoğunu ülkesinin kulüplerinde geçiren Al-Hadary, Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda 4 şampiyonluk yaşadı.

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu maçında Suudi Arabistan'a karşı 45 yaş 161 günlükken sahaya çıkan Al-Hadary, Kolombiyalı Faryd Mondragon'a ait rekoru (43 yaş, 3 gün) kırmış ve turnuva tarihinin en yaşlı oyuncusu olmuştu.

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