Reinsdorf: "Michael'ı, LeBron'la karşılaştırmaya çalışanlardan bıktım"

Chicago Bulls'un sahibi Jerry Reinsdorf, Michael Jordan'ın LeBron James ile karşılaştırılmasından bıktığını söyledi.



Reinsdorf, kısa süre önce biten "The Last Dance" belgeselinin büyük bir parçasıydı. 84 yaşındaki milyarder, sadece NBA takımıyla ilgili değil, Jordan'ın yolculuğu ile ilgilie tonlarca değerli bilgi vermişti.



Reinsdorf, Michael Jordan - LeBron James karşılaştırmasının "bir anlamı olmadığını" belirtti:



"Bu, tarihtir. Büyüleyici şeyler vardır. Ve 'The Last Dance', normal görüşe sahip herhangi bir kişinin zihninde, Michael'ın şüphesiz tüm zamanların en iyisi olduğunu belirlemelidir. Michael ile LeBron'u karşılaştırmak için benimle kim ne zaman konuşmak isterse, onlara zamanımı boşa harcamamalarını rica ediyorum."



Bulls sahibi ayrıca, iki efsane arasındaki mesafenin "yakın bile olmadığını" düşünüyor:



"Belgeselin, Michael'ı oynarken izlememiş insanlara kendisinin ne kadar büyük olduğunu göstermesinden çok memnunum. LeBron'u, yakın olmamasına rağmen Michael ile karşılaştırmaya çalışan insanlardan gerçekten bıktım. LeBron'u Oscar Robertson veya Magic Johnson ile karşılaştırmaya çalışmalılar. Michael herkesten çok üstündü ve bu da belgeselde oldukça belli oldu. O bir fenomendi. Onun gibi bir başkasını asla göremeyebiliriz."