Redick: "Love, 'En iyi 75' listesindeki PF'lerin %99'undan daha iyi!"

Eski NBA oyuncusu JJ Redick, Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın, 1950'ler, 60'lar ve 70'lerdeki NBA oyuncularından daha iyi olduğunu söyledi.



Redick, 1950'ler, 60'lar ve 70'lerin başlarındaki NBA oyuncularının bugün ligde oynayamayacağını savunurken, Love'ın o dönemin uzun forvetlerinin "%99'undan" daha iyi olduğunu belirtti:



"Onların kendi zamanlarının büyük oyuncuları olduklarını kabul ettiğim bir orta yol bulmaya çalıştım. Ama bir oyuncunun şu söylediği şey çok hoşuma gitmişti; 'Austin Rivers zamanında Bob Cousy'ye karşı oynasaydı, Hall of Fame oyuncusu olurdu.' Çünkü bence yanlış bir ifade değil.



Eski dönemdeki oyuncular, bize onların döneminde oynayamayacağımızı söyledikleri zaman, cevabım şu oluyor ki bence bu daha önce de söylenmiştir; bu dönemdeki birçok NBA oyuncusu, NBA'de herhangi bir dönemde oynayabilir. Ama 50'li, 60'lı ve 70'li yılların başlarındaki çoğu NBA oyuncusu, bugünün NBA'inde oynayamaz. Bence gerçek bu.



Elbette Oscar Robertson, Jerry West, Bill Russell, Wilt Chamberlain gibi adamlar var. Onlar o dönemin en iyi on oyuncusu arasındalar, fakat 1. ile 450. kişi arasındaki yetenek farkı inanılmaz derecede fazla.



Kevin Love, o listedeki (en iyi 75 oyuncu) uzun forvetlerin %99'undan daha iyi."



"GELECEĞİN OYUNCULARI, BİZDEN İYİ OLACAK"



Redick ayrıca, 50 yıl sonraki oyuncuların bugünkü oyunculardan daha iyi olacağını da sözlerine ekledi:



"Bundan 10 ya da 20 yıl sonra, 2044 yılındayken o dönemde oynayan oyuncuları eleştiren adam olmak istemiyorum. Oyunun sürekli geliştiğinin farkındayım. 12 yaşındaki çocukların bazı videolarını izliyorum ve Kyrie (Irving) gibi top hakimiyeti olup step-back üçlükler falan atıyorlar.



10-20 yıl içinde basketbol ve yetenek setleri tamamen farklı görünecek... Ve bizden daha iyi olacaklar. Bunların hepsi gerçek. Oyun böyledir, sürekli gelişir ve daha iyi bir hal alır."



