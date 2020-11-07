Real Madrid'de iki yıldızın koronavirüs testi pozitif

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbolcularından Eden Hazard ve Carlos Henrique Casemiro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.



Real Madrid'den yapılan yazılı açıklamada, "Cuma sabahı yapılan Kovid-19 testlerinde futbolcularımızdan Hazard ve Casemiro'nun sonuçları pozitif çıkmıştır. Bugün tekrarlanan testlerde de yine aynı sonuç alınmıştır." denildi.



Kovid-19 protokolü gereği Hazard ve Casemiro'nun takımdan ayrılarak, evlerinde karantinaya alındıkları belirtildi.



Madrid takımında futbolcuların geri kalanı ve teknik heyetin testlerinin negatif çıktığı ve hazırlıklarına devam ettiği kaydedildi.



Bu arada Real Madrid'e geldiğinden bu yana sıkça sakatlık sorunu yaşayan ve geçen hafta sahalara dönen Belçikalı futbolcu Hazard, bu kez Kovid-19'dan dolayı 14 gün oynayamayacak.



