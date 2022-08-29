Real Madrid'i Benzema ipten aldı, 3 puanı hediye etti

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'a konuk oldu.



RCDE Stadium'da oynanan maçı Real Madrid 3-1 kazanarak kayıpsız liderliğini sürdürdü.



Maçta gol perdesini açan isim 12. dakikada Tchouameni'nin asistiyle Vinicius Junior kaydetti. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde ise ev sahibi Espanyol Joselu ile beraberliği bularak ilk yarının 1-1 tamamlanmasını sağladı.



İkinci yarıda Real Madrid üst üste oyuncu değişikliklerinin ardından gol bulma çabalarını artırdı ve Karim Benzema, Rodrygo'nun asistinde topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 90+6'da Espanyol kalecisi Lacomte, Ceballos'a yaptığı hareketle kırmızı kart gördü. Kazanılan frikikte topun başına Benzema geçerken Espanyol kalesine ise stoper Cabrera oyuncu değişikliği hakları bittiği için geçti. Fransız yıldız frikikten yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu 3-1 olarak ilan etti.



Bu sonuçla Real Madrid puanını 9'a yükselterek haftayı lider kapattı. Espanyol ise 1 puanda kaldı.





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