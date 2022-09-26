Real Madrid'den özel talep: Bellingham

Real Madrid'in, gelecek yaz ana hedefinin Jude Bellingham olduğu ve İngiliz oyuncudan Borussia Dortmund ile sözleşmesini yenilememesini istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'den özel talep: Bellingham
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26 Eylül 2022 16:52
Real Madrid'in, 2023 yazındaki ana hedefi Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham.

Marca'da yer alan haberde, İspanyol devinin, Bellingham'ı Dortmund'a imza attığı 2019 yılından bu yana takip ettiği ve 2022'nin ilk aylarında oyuncuyla temaslara başladığı belirtildi.

Real Madrid'in ayrıca 19 yaşındaki futbolcudan, Dortmund ile 2025'te bitecek sözleşmesini yenilememesini istediği aktarıldı. Yıldız orta saha oyuncusunun da, Real Madrid forması giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Bellingham'ın, ayrıca kendisini isteyen bir başka kulüp olan Liverpool'un teklifini dinlemek istemediği öne sürüldü.

Bellingham transferi için Real Madrid'in elindeki merkez orta sahalar da hatırlatırken, Carlo Ancelotti'nin ekibinde şu anda 6 oyuncu olduğu hatırlatıldı. Bu isimlerden Toni Kroos, Luka Modric ve Dani Cabellos'un sözleşmelerinin gelecek yıl sona erdiğinin altı çizildi.

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