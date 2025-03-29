Real Madrid'den Belgrad'da kritik galibiyet

Real Madrid, Kızılyıldız'ı Belgrad deplasmanında mağlup etti ve ilk 6 iddiasını sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'den Belgrad'da kritik galibiyet
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29 Mart 2025 00:35
THY EuroLeague'in 32. haftasında Kızılyıldız ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Beogradska Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 78-72'lik skorla kazandı.

Maçı uzun süre kontrol altında götüren ve farkı 10 civarında tutan Real Madrid, Kızılyıldız'ın son bölümde farkı 2 sayıya düşürmesine karşın galibiyete uzanmayı başardı.

Real Madrid'de Walter Tavares 14 sayı ve 10 ribaund, Facundo Campazzo 11 sayı ve 5 asistle yıldızlaştı. Sergio Lllul da 11 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Kızılyıldız'da Cody Miller-McIntyre'ın 24 sayılık oyunu galibiyet için yeterli olmadı.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden Real Madrid, 18. galibiyetini elde etti ve 8. sıraya yükseldi. Son 5 maçta 3. kez yenilen Kızılyıldız ise 14. kez sahadan yenik ayrıldı ve 9. sıraya indi.

Real Madrid, gelecek hafta Paris ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise Anadolu Efes'i ağırlayacak.

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