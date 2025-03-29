Real Madrid'den Belgrad'da kritik galibiyet

THY EuroLeague'in 32. haftasında Kızılyıldız ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Beogradska Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 78-72'lik skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Maçı uzun süre kontrol altında götüren ve farkı 10 civarında tutan Real Madrid, Kızılyıldız'ın son bölümde farkı 2 sayıya düşürmesine karşın galibiyete uzanmayı başardı.
Real Madrid'de Walter Tavares 14 sayı ve 10 ribaund, Facundo Campazzo 11 sayı ve 5 asistle yıldızlaştı. Sergio Lllul da 11 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
Kızılyıldız'da Cody Miller-McIntyre'ın 24 sayılık oyunu galibiyet için yeterli olmadı.
Üst üste 4. galibiyetini elde eden Real Madrid, 18. galibiyetini elde etti ve 8. sıraya yükseldi. Son 5 maçta 3. kez yenilen Kızılyıldız ise 14. kez sahadan yenik ayrıldı ve 9. sıraya indi.
Real Madrid, gelecek hafta Paris ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Maçı uzun süre kontrol altında götüren ve farkı 10 civarında tutan Real Madrid, Kızılyıldız'ın son bölümde farkı 2 sayıya düşürmesine karşın galibiyete uzanmayı başardı.
Real Madrid'de Walter Tavares 14 sayı ve 10 ribaund, Facundo Campazzo 11 sayı ve 5 asistle yıldızlaştı. Sergio Lllul da 11 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
Kızılyıldız'da Cody Miller-McIntyre'ın 24 sayılık oyunu galibiyet için yeterli olmadı.
Üst üste 4. galibiyetini elde eden Real Madrid, 18. galibiyetini elde etti ve 8. sıraya yükseldi. Son 5 maçta 3. kez yenilen Kızılyıldız ise 14. kez sahadan yenik ayrıldı ve 9. sıraya indi.
Real Madrid, gelecek hafta Paris ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise Anadolu Efes'i ağırlayacak.