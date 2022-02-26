Real'de hedef: Haaland ve Mbappe!

Kylian Mbappe ile anlaşmaya yakın olan La Liga devi Real Madrid'in Dortmund'un yıldızı Erling Haaland için de girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real'de hedef: Haaland ve Mbappe!
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26 Şubat 2022 18:24
Real Madrid, iki genç yıldız Kylian Mbappe ve Erling Haaland için girişimlerini sürdürüyor.

Marca'nın haberine göre, Real Madrid'in iki genç yıldızı transfer etmek için tüm şartları zorladığı belirtildi.

HAALAND TRANSFERİ KOLAY DEĞİL

Haberde İspanyol ekibinin Mbappe ile anlaşmaya çok yakın olduğu ancak Erling Haaland'ın transferinin çok kolay olmayacağı ifade edildi.

Ayrıca, Real Madrid'e transferi yakın olan Kylian Mbappe'nin, Erling Haaland ile oynamak istediği öne sürüldü.

REAL'İ İSTİYOR

Haaland'ın İngiliz devi Manchester City de dahil olmak üzere birçok kulübün listesinde yer aldığı ancak oyuncunun Real'de oynamak istediği aktarıldı.

Haaland, Dortmund formasıyla bu sezon çıktığı 20 maçta, 23 gol ve 5 asist yaparken, Kylian Mbappe Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 33 maçta, 22 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi.

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