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Rasheed: "LeBron bizim dönemde oynasa, şimdiki kadar başarılı olamazdı"

Eski NBA yıldızı Rasheed Wallace, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in farklı bir dönemde oynamış olması durumunda, "şimdi olduğu kadar başarılı olamayacağını" iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Rasheed Wallace, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in farklı bir dönemde oynamış olması durumunda, "şimdi olduğu kadar başarılı olamayacağını" iddia etti.

Wallace, basketolun daha geleneksel olduğu dönemlerde LeBron'un ne tür bir başarı elde edeceği hakkında, "Million Dollaz Worth of Game" isimli podcast'te şu şekilde konuştu:

"Oyuncuların çoğundan daha iri olduğu için, fiziksel yapısıyla muhtemelen iyi iş çıkarırdı. Bu yüzden sanırım idare edebilirdi, ama şimdi olduğu kadar başarılı olacağını düşünmüyorum. O zamanlar tamamen farklı bir dönemdi. Canavar gibi olacağını söyleyemem ama bence idare edebilirdi."

1995 yılında NBA'e girmiş olan Wallace, 2013 yılında emekli olmuştu.



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