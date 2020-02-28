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Raptors ekibi, Toronto'ya geri dönüyor!

Toronto Raptors ekibinin bu sezon Toronto'da oynamak için Kanada hükümetinden onay almayı başardığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors ekibinin bu sezon Toronto'da oynamak için Kanada hükümetinden onay almayı başardığı bildirildi.

Toronto, KOVID-19 salgınıyla bağlantılı seyahat kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz sezonu ABD'deki Florida eyaletinin Tampa şehrinde geçirmişti.

Takımın taraftarlarının Scotiabank Arena'da tam kapasiteyle bulunmalarına izin verilip verilmeyeceğinin henüz belli olmadığı, katılacak olanların ise aşı olduklarına dair kanıt göstermelerinin isteneceği kaydedildi.

Raptors, 4 Ekim tarihinde Philadelphia 76ers'a karşı ilk hazırlık maçını oynayacak ve böylece 19 aydan sonra Scotiabank Arena'daki ilk karşılaşmasını oynamış olacak. Ekip normal sezon açılışını ise 20 Ekim'de Washington Wizards'a karşı yapacak.

Toronto en son kendi sahasında 28 Şubat 2020 tarihinde oynamıştı.


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