İskoçya Ligi'nde Rangers ile Celtic karşı karşıya geldi. Old Firm Derbisi'nde kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Rangers oldu.



Rangers'a derbide galibiyeti getiren golleri 26 ve 57. dakikada Kemar Roofe, 33. dakikada Alfredo Morelos, 90. dakikada Jermain Defoe kaydetti. Celtic'İn tek golü 30. dakikada Odsonne Edouard'dan geldi.



Konuk ekip Celtic'te Callum McGregor 26. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Steven Gerrard yönetimindeki Rangers, Celtic'i devirerek ligdeki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.



Normal sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers, puanını 96'ya yükseltti. İkinci sıradaki Celtic ise 73 puanda kaldı.



İskoçya Ligi'nde bir sonraki hafta Rangers, Livingston'a konuk olacak. Celtic, St. Johnstone'ı ağırlayacak.



