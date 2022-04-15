Rangers Braga'yı yenerek yarı finale çıktı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında İskoç Glasgow Rangers, sahasında Beşiktaş Başakşehir'in eski teknik direktörü Carlos Carvalhal'in takımı Braga'yı konuk etti.



Ibrox'ta oynanan maçı 3-1 kazanan Rangers, toplamda 3-2'lik skora ulaştı ve yarı finale yükseldi.



Maçın 2. dakikasında Tavernier'in golüyle Rangers öne geçti. 42'de Tormena kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 44'te Tavernier bu kez penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.



İkinci yarıda Rangers oyunu tutmayı başardı ancak 83'te Carmo'nun golüne engel olamadı ve maç uzatmalara gitti. Dakikalar 101'i gösterdiğinde Roofe'nin golü Rangers'a hayat verirken 105'te Braga'dan bu kez Iuri Medeiros kırmızı kart gördü ve Portekiz ekibi maçı 9 kişiyle tamamladı.



UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Rangers, Atalanta'yı eleyen Red Bull Leipzig ile eşleşti.





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