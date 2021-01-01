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Randle: "Kariyerimin geri kalanında New York'ta olmak istiyorum!"

New York Knicks yıldızı Julius Randle, kariyerinin geri kalanında Knicks'te olmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks yıldızı Julius Randle, kariyerinin geri kalanında Knicks'te olmak istediğini söyledi.

Randle, "The Woj Pod" isimli podcast'te, sıfırdan inşa edilen özel bir durumun parçası olmak istediğini açıkladı:

"Sıfırdan inşa edilen özel bir şeyin parçası olmak istiyorum. Bunun için de New York'tan daha iyi bir yer yok. New York'tan daha başarıya aç olan, daha iyi bir organizasyon veya taraftar kitlesi yok. Dürüst olmak gerekirse, kariyerimin geri kalanında bu sürecin bir parçası olmak ve ekibin tarihinin en iyilerden biri olmak isterim... Kazanmak için buradan başka daha iyi bir yer olacağını sanmıyorum."

Julius bu sezon, hepsi kariyerinin en yüksek seviyeleri olan 24.1 sayı, 5.9 asist ve 10.2 ribaund ortalamalarına sahip.


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