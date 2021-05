Randle: "Bir Knick olarak emekli olmak istiyorum"

New York Knicks yıldızı Julius Randle, bir Knicks oyuncusu olarak emekli olmak istediğini söyledi.



Randle yedi sezonda üç farklı takımda forma giymiş olsa da, potansiyel bir All-NBA oyuncusu olarak ortaya çıktığı Knicks ile bir yuva bulduğunu düşünüyor.



Randle, The Victory isimli podcast'te, bu yaz ya da 2022'de serbest oyuncu olduktan sonra takımla yeni bir uzun vadeli anlaşma imzalama umutlarından bahsederken şu açıklamayı yaptı:



"New York'ta oynamayı çok seviyorum. Bir New York Knick olarak emekli olmak istiyorum."



Knicks, maç başına ortalama 24.0 sayı, 10.2 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları bulunan Randle için 2021-22 sezonunda 20 milyon dolarlık bir takım opsiyonuna sahip.