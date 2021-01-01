Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Randle: "Bir Knick olarak emekli olmak istiyorum"

New York Knicks yıldızı Julius Randle, bir Knicks oyuncusu olarak emekli olmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks yıldızı Julius Randle, bir Knicks oyuncusu olarak emekli olmak istediğini söyledi.

Randle yedi sezonda üç farklı takımda forma giymiş olsa da, potansiyel bir All-NBA oyuncusu olarak ortaya çıktığı Knicks ile bir yuva bulduğunu düşünüyor.

Randle, The Victory isimli podcast'te, bu yaz ya da 2022'de serbest oyuncu olduktan sonra takımla yeni bir uzun vadeli anlaşma imzalama umutlarından bahsederken şu açıklamayı yaptı:

"New York'ta oynamayı çok seviyorum. Bir New York Knick olarak emekli olmak istiyorum."

Knicks, maç başına ortalama 24.0 sayı, 10.2 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları bulunan Randle için 2021-22 sezonunda 20 milyon dolarlık bir takım opsiyonuna sahip.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal