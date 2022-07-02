Ramazan Köse, Gençlerbirliği'ne veda etti

Gençlerbirliği'nin tecrübeli kalecisi Ramazan Köse, başkent ekibiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.



Ramazan Köse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı ekiple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirterek, "Bu süreçte yanımızda olup destek olan herkese çok teşekkürler. Bundan sonraki süreçte Gençlerbirliği'ne başarılar diliyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.



34 yaşındaki kaleci, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 17 maçta görev yaptı.





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