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"Rakip GM'lere göre, Porzingis takasa açık" iddiası!

NBA'deki rakip yöneticilerin, Dallas Mavericks'in, takım sahibi Mark Cuban ve başantrenör Rick Carlisle aksini kamuoyuna açıklamış olsa da, Kristaps Porzingis ile takas yapmaya açık olduğuna inandıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'deki rakip yöneticilerin, Dallas Mavericks'in, takım sahibi Mark Cuban ve başantrenör Rick Carlisle aksini kamuoyuna açıklamış olsa da, Kristaps Porzingis ile takas yapmaya açık olduğuna inandıkları bildirildi.

Kariyeri boyunca boğuştuğu diz, sırt ve ayak bileği sorunlarının yanı sıra, 2018'in başlarında geçirdiği sol çapraz bağ yırtığı ve 2020 playofflarındaki menisküs yırtığı sakatlığı ile uğraşmış olan Porzingis için, sağlıklı kalmak halen sorunlu bir konu olmaya devam ediyor.

Dallas'ta 2018-19 sezonunun tamamını kaçırdığından beri oynadığı iki sezonun bazı bölümlerinde, 25 yaşındaki oyuncu 20.4 sayı, 9.2 ribaund ve 1.9 blok ortalamaları yakalamıştı.

Porzingis, 2015'ten beri bulunduğu kadroların oynadığı 428 normal sezon maçından sadece 264'ünde oynayabilmişti ve Dallas'taki ikinci tam sezonunda, Mavs'in 35 maçından 14'ünü kaçırmış durumda.


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