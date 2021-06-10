Rafael Benitez'e Everton talip oldu

Fenerbahçe ile adı birlikte anılan Rafael Benitez için Everton'un ciddi girişimde bulunduğu belirtildi.



İngiliz basını, Carlo Ancelotti'nin ayrılığından sonra Everton'un ezeli rakipleri Liverpool'da Şampiyonlar Ligi kupasın kaldıran ve 6 yıl görev yapan Rafael Benitez'i takımın başına getirmek istediğini belirtildi. Everton'un bu hamleyle şok bir atak yapma peşinde olduğu ve 2021 başından bu yana boşta olan İspanyol hocayla görüşme yapıldığı ifade edildi.



Everton'un daha önce Wolverhampton'dan ayrılan Nuno Esprito Santo ile görüştüğü ancak anlaşma sağlayamadığı belirtilirken bir diğer aday olan kulübün sembol menajerlerinden David Moyes'un West Ham'la sözleşmesi devam ettiği için anlaşmanın mümkün olmadığı vurgulandı.



Rafael Benitez daha önce Premier Lig'de Liverpool haricinde Chelsea ve Newcastle United'ın başına geçmişti.



