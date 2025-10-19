Rafa Silva'dan şık asist!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Beşiktaş'ta Rafa Silva dikkat çekti.
Portekizli yıldız, Gençlerbirliği maçında Beşiktaş'ı rakip kaleye taşıyan isimdi.
47. dakikada Cengiz Ünder'in golünde şık asist yapan Portekizli yıldız, skora katkı vermeyi sürdürdü.
32 yaşındaki futbolcu Trendyol Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 5 gol ve 1 asistlik performansıyla 6 golde pay sahibi oldu.
