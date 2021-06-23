Quintero: "Falcao'yu River'da görmek istiyorum!"

River Plate'in Kolombiyalı yıldızı Juan Fernando Quintero, Radamel Falcao ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Quintero: 'Falcao'yu River'da görmek istiyorum!'
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23 Haziran 2021 13:43
River Plate'in Kolombiyalı yıldızı Juan Fernando Quintero, Radamel Falcao hakkında açıklamalar yaptı.

Radio Colonia'ya konuşan Quintero, "Radamel Falcao umarım River Plate'e geri döner. Onun geri dönmesini çok isterim. Falcao, zaten bir River Plate taraftarı. Kulübü çok çok seviyor ancak ekonomik gerçekler de var. Futbolda da bugün ekonomi çok şey ifade ediyor. Eğer şartlar doğru gelişirse River Plate'e geri döneceğini düşünüyorum." dedi.

"GALLARDO EN ÖZELİ"

Kariyerinde birçok teknik adamla çalışan Quintero, "Gallardo kariyerim boyunca çalıştığım en iyi teknik adam. Çok özel teknik direktörlerle çalıştım ama Gallardo çok başka. Oyuncularıyla hem saha içinde hem saha dışında iletişimi mükemmel. Onu çok seviyorum." dedi.

"33 YAŞIMDA FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

Kolombiyalı oyuncu, "33 yaşımda futbolu bırakmayı düşünüyorum. Ondan sonra neler yapacağıma bakacağım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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