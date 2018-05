Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolu Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedeflediklerini ve bu çerçevede bu sezon PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nı Mardin'de düzenlediklerini söyledi.Mardin'de organize edilen kupada yarın yapılacak final maçı öncesinde basın toplantısı düzenlendi.Erdoba Elegance Hotel'deki toplantıya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve iki takımın başantrenörleri ile oyuncuları katıldı.Mardin'i binlerce yıl bir arada ve dayanışma içinde yaşamasını bilmiş, sevgi ve hoşgörüyü bir potada harmanlayan, farklılıkların zenginliğe dönüştüğü tarihi bir şehir olarak niteleyen TBF Başkanı Türkoğlu, "Bugün Mardin'de görüyorum ki dileklerimiz karşılık bulmuştur, ne mutlu ki Mardin basketbolu kucaklamıştır. PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın final aşamasına kadar maçların tamamı dolu tribünlerle oynanmıştır. Başta Sayın Valim olmak üzere, tüm Mardin halkı, 3000 yıldır gösterdiği misafirperverliği bugün de bizlere göstermiştir." dedi.Yarın yapılacak final karşılaşmasının ardından hiçbir takımın Mardin'den eli boş dönmeyeceğini dile getiren Hidayet Türkoğlu, "Bu güzel tarihi şehrin hatıraları bizimle birlikte gelecek. Belki burada bir ilki gerçekleştirdik ancak bilmenizi isterim ki, Mardin'e bahar aylarında tekrar geleceğiz. Tadilatına başladığımız bir sahanın açılışını birlikte yapacağız. Mardin'de okullar düzeyinde oynanan basketbolun kulüpler seviyesine taşınmasıyla ilgili aldığımız güzel haberlerin takipçisi olacak ve üzerimize düşen bir görev varsa yerine getireceğiz." diye konuştu.Türkoğlu, son olarak yarın finalde karşılaşacak Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor'a başarı diledi.Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın Mardin'de düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Mardin'in önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Yaman, "Mardin, çok kültürlü ve dilli bir şehir. Bu nedenle bu kadar güzel organizasyonun yapılmış olması bize katkı yapıyor. Bu organizasyonun Mardin'de yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu kupa, kentteki sosyal projelere de ön ayak oldu. Oyuncular, 4 gündür çocuk yuvaları, engelliler ve gençleri ziyaret ederek onları mutlu ettiler. Şehir moral kazandı. Asıl Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Her işimizde bize destek oldular. Bu desteğin moral kısmını sizler sağladınız. Bu tür organizasyonları sizlerden bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi'nin başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, yarın zevkli ve zor bir karşılaşma oynayacaklarını aktardı.Kupayı geçen sezon da kazandıklarını hatırlatan Kalaycıoğlu, "Heyecanlıyım. Zevkli ve güzel bir maç olacak. Kariyerimde 10 Türkiye Kupası finali oynadım ve hepsini kazandım. Şu ana kadar 32 maç oldu. Yarın 33. müsabakada galip gelirsek 11. finalimi kazanmış olacağım." şeklinde konuştu.En güzel Türkiye Kupası organizasyonunun Mardin'de gerçekleştirildiğini savunan Kalaycıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Şehri olağanüstü olarak tarif edebilirim. Salon ve taraftarlar müthiş. İnsanlar cana yakın. Devlet de bu şehri müthiş desteklemiş. Gençleri basketbola yönlendirmek bizim görevimiz. Yarın mücadelenin dozunu arttıracağız. En güzel şekilde mücadele edip, sahada ne gerekiyorsa onu yapacağız. Olcay Çakır Turgut da yarın sahadaki yerini alacak."Yakın Doğu Üniversitesi'nin oyuncusu Olcay Çakır Turgut, kupayı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Bordo-beyazlıların diğer basketbolcusu Bahar Çağlar ise geçen sezonun şampiyonu olarak kupayı yine müzelerine götürmek istediklerini kaydetti.Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Aikaterini Chatzidaki kupayı kazanarak Hatay şehrini gururlandırmak istediklerini dile getirdi.Çok önemli başarılar elde ettiklerini ve tarihlerinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale çıktıklarını aktaran Chatzidaki, "Şanslı bir kulübüz. Hatay Belediye Başkanı ve yönetim kurulu, bize sürekli destek veriyor. Diğer şansımız ise taraftarımızın her zaman yanımızda olması. Buraya kupayı kazanmaya geldik. Yarın kupayı kazanarak Hatay'ı gururlandırmak istiyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi 2 önemli takımı elemeyi başardık. Finalde işimiz zor. Avrupa'nın önemli bir takımına karşı oynayacağız. Oyuncularıma inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." yorumunu yaptı.Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncularından Devran Tanaçan, kupayı kazanarak Hatay'a armağan etmek istediklerini, Merve Aydın ise Yakın Doğu Üniversitesi'ne karşı iyi mücadele ederek organizasyonda şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.