PSG'nin Mbappe ve Neymar kararı belli oldu

Paris Saint-Germain'in Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe'nin adı her transfer döneminde ana gündem oluyor.



PSG'nin sportif direktörü Leonardo, 21 yaşındaki genç yıldız ve Brezilyalı Neymar'ın geleceğinin Franszı devinde olduğunu düşünüyor.



"DEVAM ETMEK İÇİN ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ"



Fransa basınından Journal du Dimanche'ye konuşan PSG sportif direktörü Leonardo; "Mbappe, Paris'in geleceği ve hepimizin istediği şey kalması. Onun için ideal senaryo, sözleşmesini uzatmak olacaktır. Kylian, şimdiden dünyanın en iyi 5 oyuncusu arasına girdi. Messi ve Ronaldo 32 ve 35 yaşına geldiler. Neymar ve Mbappe ise, 28 ve 21 yaşındalar üstelik bizimle beraberler. Bunun üzerine çok düşünmeye gerek yok. Onlara sahip olmanın avantajını korumalıyız. Birlikte devam edebilmek için bir çözüm üretmeliyiz." dedi.



Her iki hücum oyuncusu da transfer için sık sık gündeme geliyor. Mbappe, Liverpool ve Real Madrid'le anılırken; Neymar ise; bir dönem formasını giydiği Barcelona'ya dönme ihtimali ile gündeme geliyor.



Her iki yıldızın da, Fransa şampiyonu ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.



Gelecek sezon kontratlarındaki sürenin sona yaklaşacak olmasından dolayı, PSG transfer için görüşme yapmak zorunda kalabilir. Fransız devinin düşünmek istemediği bu ihtimali yaşamaması için her iki yıldızı da, yeni sözleşmeler için masaya oturmaya ikna etmesi gerekiyor.



"GÖSTERİŞLİ TRANSFER YOK"



PSG'nin transfer gündemi hakkında da konuşan Leonardo; "Bu yaz döneminde pahalı ve gösterişli transferlere imza atmayacağız." dedi.



Sportif direktör ayrıca, Edinson Cavani'nin sezon sonunda ayrılacağını doğruladı. Ayrıca sözleşmeleri sona eren Thiago Silva ve Thomas Meunier'in de serbest bırakılacağını açıkladı.