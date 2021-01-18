PSG transferde pimi çekti; Lionel Messi

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain'in sportif direktörü Leonardo, Lionel Messi transferi, Neymar, Mbappe ve Tuchel ve Pochettino hakkında açıklamalarda bulundu.



MESSI İÇİN MASADAKİ YERİMİZİ ALDIK



Lionel Messi'nin PSG'nin transfer listesinde yer aldığını ifade eden Leonardo, "Messi gibi büyük futbolcular her zaman PSG'nin transfer listesinde yer alacak. Şu anda bunun için konuşma ya da hayal etme zamanı değil ama Messi'nin durumunu takip edenlerin büyük masasında bizim de sandalyemiz ayrılmış durumda" dedi.



NEYMAR, MBAPPE'YE YALVARMAYACAĞIZ



Neymar ve Mbappe hakkında da konuşan Leonardo, "PSG'de gerçekten kalmak isteyenler kalacak. Umarım hem Neymar hem de Mbappe PSG'nin çok yüksek seviyeli ve hırslı bir futbolcu için iyi bir yer olduğuna ikna olmuştur. Sadece taraflar arasında, beklentileri karşılayabilecek ortak noktaları bulmamız gerekiyor. Mbappe ve Neymar'a kalmaları için yalvaracak durumda değiliz, gerçekten kalmak isteyenler kalacaktı" şeklinde konuştu.



POCHETTINO DNA'MIZI BİLİYOR



Mauricio Pochettino hakkında da konuşan Leonardo, "Sahada bir stil ortaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum. PSG'nin bir kimliği olmalı. Bu bir kaç ay içerisinde de olabilir, bir kaç yıl içerisinde de. Pochettino'nun kulübün DNA'sına uygun bir şekilde bu süreci yönetebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



TUCHEL GİDECEĞİNİ BİLİYORDU



Görevine son verilen Tuchel hakkında da açıklamalarda bulunan Leonardo, "Tuchel sezon sonunda biten sözleşmesinin yenilenmesinin zor olacağını biliyordu ama biz biraz beklemeye karar verdik. Gösteriş olsun diye teknik direktör değiştirmedik, Tuchel için de bu durumun sürpriz olduğunu sanmıyorum. PSG artık uzun vadeli bir vizyona ve çok yetkin insanlara sahip, yapılandırılmış, çok profesyonel bir varlık" şeklinde konuştu.



