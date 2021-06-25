Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, kadrosuna flaş transferlerle takviyeler yaparken, geleceğe yönelik adımlar atmaya devam ediyor.



Gelecek için genç yetenekleri kadrosuna katma düşüncesi olan Paris Saint Germain, Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethian Mbappe ile sözleşme imzaladı.



Ethan Mbappe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. 15 yaşındaki Mbappe, Paris Saint Germain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



