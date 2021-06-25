PSG, Kylian Mbappe'nin kardeşine imza attırdı

Paris Saint Germain, Fransız yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethian Mbappe ile sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; psg.fr
Abone Ol
PSG, Kylian Mbappe'nin kardeşine imza attırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2021 22:28
Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, kadrosuna flaş transferlerle takviyeler yaparken, geleceğe yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

Gelecek için genç yetenekleri kadrosuna katma düşüncesi olan Paris Saint Germain, Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethian Mbappe ile sözleşme imzaladı.

Ethan Mbappe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. 15 yaşındaki Mbappe, Paris Saint Germain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.