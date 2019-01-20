İsmi PSG ile anılan Fernando için gelen talebin sırrı ortaya çıktı.Brezilyalı yıldızı geçmişte Porto'ya transfer eden Antero Henrique şu an PSG'de sportif direktör olarak görev yapıyor.Fernando ile iletişimini hiç koparmayan Portekizli futbol adamı, Lassana Diarra'nın ayrılığı sonrasında Fernando'yu PSG'nin gündemine soktu. Ancak Galatasaray, Terim'in planları arasında yer alan Fernando için cazip teklif almadıkça pazarlık masasına oturmayacak.2017 yılı yazında Manchester City'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a katılan Fernando, bu sezon sarı kırmızılı formayla 18 maça çıkıp 1 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.