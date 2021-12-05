PSG beraberliği son saniyede kurtardı

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında PSG, Lens deplasmanına konuk oldu.



sadsa da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken PSG bu sezon 4. maçınta puan kaybetti.



Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Lens'in güçlü rakibi karşısındaki güçlü ve baskın oyunu dikkatlerden kaçmadı. PSG'nin gol aradığı dakikalarda Lens, 62'de Fofana'nın golüyle öne geçerken her geçen dakika gole yaklaştı. Dakikalar 90+2'ye geldiğinde ise oyuna ikinci yarıda dahil olan Wijnaldum'un golü PSG'yi ipten aldı ve mücadele 1-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından PSG, 42 puana yükseldi ve maç fazlasıyla ikinci sıradaki Marsilya'nın 13 puan önünde liderliğini sürdürdü. Lens ise 27 puanda kalarak ligin üst sıralarını takibini sürdürdü.





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