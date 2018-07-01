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PSG: ''1 milyar Euro'ya bile Mbappe'yi satmayız!''

Paris Saint-Germain'in sahibi Nasser Al-Khelaifi, Real Madrid'in gündeminde olduğu iddia edilen Kylian Mbappe hakkında transfer açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
PSG: ''1 milyar Euro'ya bile Mbappe'yi satmayız!''
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01 Temmuz 2018 12:38
Real Madrid'in transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Kylian Mbappe hakkında Paris Saint-Germain'in sahibi Nasser Al-Khelaifi'den açıklamalar geldi.

''1 MİLYAR EURO VERSENİZ DE SATMAYACAĞIZ!''

Fransız basınına konuşan Nasser Al-Khelaifi, ''Mbappe için bir rakam mı duymak istiyorsunuz? 1 milyar Euro'dan fazla! Evet, 1 milyar Euro dedim! 1 milyar Euro verseniz bile Mbappe'yi satmayacağız!'' dedi.

Sezon başında Mbappe'yi Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiralayan PSG, Mbappe'nin bonservisinin tamamını almak için 135 milyon Euro daha vermesi gerekecek.

19 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon PSG formasıyla 21 gol ve 11 asist kaydetti.

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