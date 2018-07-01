PSG: ''1 milyar Euro'ya bile Mbappe'yi satmayız!''

Real Madrid'in transfer listesinde bulunduğu iddia edilenhakkında'in sahibii'den açıklamalar geldi.Fransız basınına konuşan Nasser Al-Khelaifi, ''Mbappe için bir rakam mı duymak istiyorsunuz? 1 milyar Euro'dan fazla! Evet, 1 milyar Euro dedim! 1 milyar Euro verseniz bile Mbappe'yi satmayacağız!'' dedi.Sezon başında Mbappe'yi Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiralayan PSG, Mbappe'nin bonservisinin tamamını almak için 135 milyon Euro daha vermesi gerekecek.19 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon PSG formasıyla 21 gol ve 11 asist kaydetti.