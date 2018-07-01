PSG: ''1 milyar Euro'ya bile Mbappe'yi satmayız!''

Real Madrid'in transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Kylian Mbappe hakkında Paris Saint-Germain'in sahibi Nasser Al-Khelaifi'den açıklamalar geldi.
''1 MİLYAR EURO VERSENİZ DE SATMAYACAĞIZ!''
Fransız basınına konuşan Nasser Al-Khelaifi, ''Mbappe için bir rakam mı duymak istiyorsunuz? 1 milyar Euro'dan fazla! Evet, 1 milyar Euro dedim! 1 milyar Euro verseniz bile Mbappe'yi satmayacağız!'' dedi.
Sezon başında Mbappe'yi Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiralayan PSG, Mbappe'nin bonservisinin tamamını almak için 135 milyon Euro daha vermesi gerekecek.
19 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon PSG formasıyla 21 gol ve 11 asist kaydetti.
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''1 MİLYAR EURO VERSENİZ DE SATMAYACAĞIZ!''
Fransız basınına konuşan Nasser Al-Khelaifi, ''Mbappe için bir rakam mı duymak istiyorsunuz? 1 milyar Euro'dan fazla! Evet, 1 milyar Euro dedim! 1 milyar Euro verseniz bile Mbappe'yi satmayacağız!'' dedi.
Sezon başında Mbappe'yi Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiralayan PSG, Mbappe'nin bonservisinin tamamını almak için 135 milyon Euro daha vermesi gerekecek.
19 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon PSG formasıyla 21 gol ve 11 asist kaydetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın