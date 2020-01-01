Prince de koronavirüs pozitif çıktı, sezonun devamında yok!

Brooklyn Nets forveti Taurean Prince'in, koronavirüs için pozitif test sonucu aldığı ve NBA'in Orlando'daki sezon devamının dışında kalacağı açıklandı.



Prince, koronavirüs nedeniyle ligin devamına katılmayacak dördüncü Nets oyuncusu oldu (DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie ve Wilson Chandler).



Jordan ve Dinwiddie, koronavirüs için pozitif test sonucu alırken, Chandler'ın kararı ailevi durumlara dayanıyordu. Kevin Durant ve Kyrie Irving, sakatlıklarından iyileşene kadar oynamayacaklar.



Prince'in koronavirüs için pozitif testinin geç zamanlaması, sezonun devamı için dışarıda kalacağının ilan edilmesine neden oldu ve gerekli protokoller, vücudunun basketbola geri dönüşünü tehlikeye soktu.



Nets, sezonun devamı için alabileceği üç oyunculuk bir kadro boşluğuna sahip.



26 yaşındaki Prince, geçtiğimiz yaz Atlanta Hawks'tan bir takasla geldikten sonra Nets ile oynadığı 64 maçın 61'inde ilk beş başlamış ve 12.0 sayı ile 6.0 ribaund ortalamalar kaydetmişti. Prince, Ekim ayında iki yıllığı 29 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamıştı.



