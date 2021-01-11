Premier Lig'de 36 pozitif vaka

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde toplam 36 kişide pozitif bulguya rastlandığı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig'de 36 pozitif vaka
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11 Ocak 2021 23:28
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 36 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 4-10 Ocak tarihlerinde futbolcu ve teknik ekibe uygulanan iki bin 593 test sonucunda 36 pozitif vaka tespit edildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.



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