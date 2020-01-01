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Porzingis'in bu geceki durumu, maç sırasında belli olacak

Dallas Mavericks'in yıldızı Kristaps Porzingis, sağ diz ağrısı nedeniyle LA Clippers'a karşı bu geceki 5. maçta belirsiz olarak listelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in yıldızı Kristaps Porzingis, sağ diz ağrısı nedeniyle LA Clippers'a karşı bu geceki 5. maçta belirsiz olarak listelendi.

Antrenör Rick Carlisle, Porzingis'in durumunun maç öncesinde verilecek bir karar olabileceğini söyledi:

"MR'da onu kenarda tutacak hiçbir şey gözükmediğini söyleyebilirim ve bu iyi bir haber."

New York Knicks ile oynadığı son maçında sol çapraz bağlarını kopararak bir buçuk sezon kaçırmış olan Porzingis, bu sezon boyunca periyodik olarak sağ diz ağrısıyla sıkıntı çekmişti. Oklahoma City'deki yılbaşı gecesi maçında oynamayan Porzee, sezon ortasında 10 maçlık bir süreyi de kaçırmıştı.

Dallas'ın 1. maçında aldığı mağlubiyetin üçüncü çeyreğinde erkenden oyundan atılmış olan Porzingis, kariyerinin ilk playoff serisinde 23.7 sayı ve 8.7 ribaund ortalamaları yakalamış durumda.


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