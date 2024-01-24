Portland Trail Blazers'ın, pivot Robert Williams III'ü takas edebileceği iddia edildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes ve Substack'ten Marc Stein'ın yer aldığı 'This League Uncut' isimli podcast'te Haynes, Trail Blazers'ın sık sık söylentilere konu olan Malcolm Brogdon veya Jerami Grant'ten ziyade başka bir oyuncuyu takas etmeyi düşünebileceğini açıkladı.



Haynes'e göre Portland'ın, yaklaşan son takas tarihi 8 Şubat'tan önce Williams III'ü takas etme ihtimali bulunuyor:



"Robert Williams için hamle yapmayı düşünen bazı takımlar var. Sezonu kapattığını biliyorum ancak takımlar onun şu anda ucuza kapatılabilecek ve iyileşmeye devam etmesine olanak tanınarak, Boston Celtics'te oynadığını gördüğümüz yüksek seviyedeki Robert Williams'a geri dönebileceği umuduyla rehabilitasyona devam edebilecek biri olduğunu düşünüyor."



Williams III bu sezon çıktığı 6 maçta 6.8 sayı, 6.3 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



