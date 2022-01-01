Portland, Jerami Grant'i "ciddi şekilde kovalayacak"

Portland Trail Blazers'ın, bu yaz Detroit Pistons forveti Jerami Grant'i "ciddi şekilde kovalamasının" beklendiği iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Portland'ın bu yaz Grant'i yoğun bir şekilde kovalayacağına dair beklentiler olduğunu bildirdi:



"Portland Trail Blazers'ın bu sezon sonunda Pistons forveti Jerami Grant'i ciddi bir şekilde kovalaması bekleniyor. Pelicans'ın 2022 ilk tur draft seçimine sahip olan Trail Blazers, 5 ve 14. sıralar arasına düşmesi durumunda seçimi teklif etmeyi araştıracak.



Eğer draft hakkı bu aralığa düşmezse ve bu sezon Portland'a geçmezse, takımın oluşturmak istediği takas paketi, Detroit'in çok yönlü forvetini kovalayacak olan rakip takımların paketlerinin gerisinde kalacaktır."



Grant, bu sezonun başlarından beri Portland'ın istediği oyuncular listesinde sürekli yer alan bir isim olmuştu.



