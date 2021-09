Porter Jr.: "Nikola Jokic gibisini ömrümde görmedim..."

Denver Nuggets'ın yükselen yıldızı Michael Porter Jr., takım arkadaşı Nikola Jokic "gibisini hiç görmediğini" söyledi.



Porter Jr., "The Old Man & The Three" isimli podcast'te Jokic ile ilk kez karşılaşma deneyimini anlattı:



"Jokic ile ilk tanıştığımda, şişmandı. Salonda antrenman yaparken benim için ribaund alıyordu. 'İyi adammış' demiştim. Ama onun hakkında pek bir şey bilmiyordum çünkü Nuggets'ı hiç izlemiyordum ve şimdiki kadar iyi değildi.



Sonra antrenman kampında onu oynarken izlediğimde, gayet iyiydi ama Mason Plumlee kadar iyiydi. 'Neden Mason Plumlee'nin önünde ilk beş başlıyor?' diye sorduğumda, takım arkadaşlarımın 'Bakma, isterse her gece 40 sayı atabilir. Sezon başlayana kadar bekle' dediklerini hatırlıyorum."



"ESKİDEN, İKİ HAFTA KALA FORMA GİRERMİŞ"



Porter Jr., Jokic'in ne kadar özel olduğunu anlamasının uzun sürmediğini şu şekilde açıkladı:



"Sezon başlamıştı ve onun gibisini asla görmemiştim. Tuhaf bir adam. Maçtan önce telefondan oyun oynardı. Sanırım sağlığını biraz daha ciddiye almaya başladı, ama önceleri, sezon başlamadan bira içtiğini, ata bindiğini ve başlamaya birkaç hafta kala forma girdiğini duymuştum. Yani doğal açıdan da inanılmaz birisi."



26 yaşındaki son MVP, geçtiğimiz sezonu %56 şut isabetiyle 26.4 sayı, 10.8 ribaund ve 8.3 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.