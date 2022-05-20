Portekizliler duyurdu: 'Fenerbahçe - Jorge Jesus'

Fenerbahçe ve Jorge Jesus, 1 sezonluk sözleşme konusunda anlaşma sağladı.



Portekiz gazetesi A Bola'nın duyurduğu habere göre; Fenerbahçeli yetkililer ve Jorge Jesus, cuma günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Jorge Jesus, 1 sezonluk sözleşme teklifini kabul etti ve el sıkışıldı.



RESMİ İMZA MALATYA'DAN SONRA



Jorge Jesus'un imza atmasının önündeki tek engel olarak Fenerbahçe'nin resmen Şampiyonlar Ligi bileti alması gösterildi.



Fenerbahçe'nin Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a yenilmemesi durumunda Şampiyonlar Ligi biletinin resmileşeceği ve bu gelişmenin ardından Portekizli teknik adamın İstanbul'a gelerek sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.



Jorge Jesus'un gelecek hafta İstanbul'a gelmesi için organizasyonun da yapıldığı ve bir imza töreninin de yapılacağı belirtildi.





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