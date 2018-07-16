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Portekiz basını: "Sporting, Fenerbahçe maçını iptal etti"

Portekiz'in ünlü spor gazetelerinden O Jogo, Sporting Lizbon'un Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçını iptal ettiğini yazdı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Portekiz basını: 'Sporting, Fenerbahçe maçını iptal etti'
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16 Temmuz 2018 16:21
Sporting Lizbon'un bugün Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapacağı ancak bilinmeyen sebeplerle bu maçın Sporting Lizbon tarafından iptal edildiği öne sürüldü.

O Jogo'da yer alan haberde; G-Motion organizasyon şirketinin bugün Nyon'da Fenerbahçe ile Sporting Lizbon arasında bir hazırlık maçı düzenlediği ve sabah saatlerine kadar bu maçın oynanacağının düşünüldüğü belirtildi. Sporting'ten gelen talep üzerine bu maçın iptal edildiği ve Portekiz kulübünün başka bir maç istediği ifade edildi.

Bu talep üzerine, Sporting'in Lozan ile basına kapalı bir hazırlık maçı oynayacağı bilgisi verildi.

Daha önce Fenerbahçe tarafından ilan edilen takvimde Sporting Lizbon hazırlık maçı görünmüyordu. Fenerbahçe'nin 14 Temmuz'da Lozan ile 18 Temmuz'da ise Fulham ile maç oynayacağı açıklanmıştı.

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