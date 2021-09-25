Portekiz basını: 'Pereira'nın işi zor ama imkansız değil!'

Süper Lig'de sürpriz sonuçlara imza atılırken 6. haftanın şüphesiz en karlı takımı Fenerbahçe oldu. Portekiz basını da Vitor Pereira'nın başarısına dikkat çekti.



Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın puan kaybettiği vurgulanırken diğer 3 takımın başında da Türk teknik direktörlerin olduğu belirtildi. Haberde, "Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, Fatih Terim'in Galatasaray'ı ve Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u, sahadan istemedikleri sonuçlarla ayrıldı. Pereira ise Giresun karşısında çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu." dedi.



"İŞİ KOLAY OLMAYACAK"



Yapılan haberlerde, "Portekizli Pereira, Türk hocalara karşı çok önemli bir sonuç aldı. Böylece Pereira'nın Fenerbahçe'si zirveye daha da yaklaştı. Vitor Pereira, daha önce kazanamadığı Türkiye şampiyonluğunu bu sezon çok istiyor. Bir ara form olarak takıldılar ama Pereira takımına güveniyor. Kalan haftalarda da bu tarzda galibiyetler almalı. İşi kolay olmayacak ama imkansız değil. Çünkü rakiplerinin hepsinde sakatlık veya başka problemler bulunuyor. Vitor Pereira bunları değerlendirebilirse sezonu kazanabilir" ifadeleri kullanıldı.



