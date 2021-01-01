Popovich: "Jokic, Larry Bird'e benziyor"

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in kendisine Boston Celtics efsanesi Larry Bird'ü hatırlattığını söyledi.



Pop, geçtiğimiz gece Spurs karşısında triple-double ile oynayan Jokic'in "uzun zamandır gördüğümüz en iyi pivot pasör" olduğunu açıkladı:



"Bayağı iyi bir oyuncu. Bu kadar şeyi yapabiliyor olması hiç adil değil. Bir bakıma Larry Bird'e benziyor. Hızlı koşmuyor, yüksekten sıçramıyor. Biraz Larry Bird gibi... elleri çok iyi, her şekilde sayı buluyor ve tüm takım arkadaşlarını da oyuna dahil ediyor. Kendisi muhtemelen uzun zamandan beri gördüğümüz en iyi pivot pasör."



Jokic şu ana kadar 19 maçta, kariyer rekoru %58 şut isabetiyle 26.3 sayı, 13.4 ribaund ve 7.1 asist ortalamalarına sahip.



