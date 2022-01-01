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Popovich bırakırsa, Spurs'ün hedefi Snyder olabilir!

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich'in bir yıl daha koçluk yapacağı ve ardından Spurs'ün Utah Jazz koçu Quin Snyder'a bakacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich'in bir yıl daha koçluk yapacağı ve ardından Spurs'ün Utah Jazz koçu Quin Snyder'a bakacağı iddia edildi.

Substack'in NBA yazarı Marc Stein, Popovich'in bir sezon daha Spurs'e koçluk yapmaya devam edeceğine dair bir garanti olmasa da, işlerin o yöne doğru ilerlediğini belirtti.

Stein ayrıca, Popovich'in koçluğu bırakmaya karar vermesi durumunda, San Antonio'nun bir sonraki adayını organizasyonda yetişmiş birinden seçmek istediğini söyledi. Bu iddiaların içinde, daha önce Spurs organizasyonunda G League ekibi Austin Spurs'ün başantrenörlüğünü yapmış olan Snyder'ın yer aldığı öne sürüldü.


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